Зинченко признали лучшим левым защитником мира

Журналисты портала FourFourTwo представили свою версию рейтинга лучших левых защитников мира. Первое место в нем занял латераль сборной Украины Александр Зинченко, который выступает на клубном уровне за лондонский «Арсенал».

Вторую строчку отдали Люку Шоу из «Манчестер Юнайтед», а третью – Тео Эрнандесу («Милан»). В топ-5 лучших также были включены Эндрю Робертсон («Ливерпуль») и Альфонсо Дэвис («Бавария»).

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Александр провел 20 поединков за «канониров». Зинченко отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.