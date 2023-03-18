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На Кварацхелию претендуют три суперклуба

18 Марта 2023 • 18:38 Комментировать (1)

Хвича Кварацхелия проводит прекрасный дебютный сезон в «Наполи». Талантливый 22-летний полузащитник уже оказался на радаре нескольких европейских грандов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, в летнее трансферное окно за Кварацхелию будут бороться три суперклуба. В этом списке находятся «ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Сити».

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 29 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров. Эксперты портала transfermarkt оценивают грузина в 60 миллионов евро. При этом сумма потенциального трансфера может быть намного выше. В прессе говорят о 180 миллионах.

Ранее в России Хвича Кварацхелия играл за «Рубин» и «Локомотив».

Кварацхелия раскрыл секрет своей игры

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
18 Марта 2023 в 19:29
при условии что Холанн останется в сити, это отличный вариант для него, Грилиша он точно вытеснит. в Реале сядет на банку под Вини, а ПСЖ рассматривать всерьез только если решил завязать с футболом
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