На Кварацхелию претендуют три суперклуба

Хвича Кварацхелия проводит прекрасный дебютный сезон в «Наполи». Талантливый 22-летний полузащитник уже оказался на радаре нескольких европейских грандов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, в летнее трансферное окно за Кварацхелию будут бороться три суперклуба. В этом списке находятся «ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Сити».

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 29 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров. Эксперты портала transfermarkt оценивают грузина в 60 миллионов евро. При этом сумма потенциального трансфера может быть намного выше. В прессе говорят о 180 миллионах.

Ранее в России Хвича Кварацхелия играл за «Рубин» и «Локомотив».

​Кварацхелия раскрыл секрет своей игры