​Маунт наверняка покинет «Челси»

Атакующий полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт наверняка покинет клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Мэтта Хьюза, несколько недель назад 24-летний Маунт назначил своим агентом Нила Фьюингса. Судя по всему, это связано с предстоящими переговорами с другими клубами.

«Челси» хотел сохранить Мэйсона Маунта, но, вероятно, будет вынужден продать его ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно. Ранее сообщалось, что Маунт отказался от предложений лондонского клуба, поскольку его не устроила заработная плата.

Отметим, что Мэйсон Маунт является воспитанником «Челси».