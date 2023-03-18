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​Маунт наверняка покинет «Челси»

18 Марта 2023 • 18:16 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт наверняка покинет клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Мэтта Хьюза, несколько недель назад 24-летний Маунт назначил своим агентом Нила Фьюингса. Судя по всему, это связано с предстоящими переговорами с другими клубами.

«Челси» хотел сохранить Мэйсона Маунта, но, вероятно, будет вынужден продать его ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно. Ранее сообщалось, что Маунт отказался от предложений лондонского клуба, поскольку его не устроила заработная плата.

Отметим, что Мэйсон Маунт является воспитанником «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
18 Марта 2023 в 19:28
что за глупость, накупить всяких посредственностей за огромные бабки, и отпустить своего воспитанника, хорошего игрока, способного закрыть несколько разных позиций. гении в менеджменте.
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