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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У Окслейд-Чемберлена три варианта в АПЛ

18 Марта 2023 • 17:39 Комментировать

Судя по всему, Алекс Окслейд-Чемберлен по завершению нынешнего сезона обретёт статус свободного агента. Действующий контракт 29-летнего полузащитника с «Ливерпулем» истекает летом.

Как сообщает Football Insider, Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в Премьер-лиге. Так, интерес к футболисту проявляют «Саутгемптон», «Брайтон» и «Лестер».

Стоит сказать, что Алекс Окслейд-Чемберлен начинал карьеру именно в «Саутгемптоне», воспитанником которого он является.

В сезоне 2022/2023 Окслейд-Чемберлен провёл за «Ливерпуль» 12 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Лестер Алекс Окслейд-Чемберлен Брайтон
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