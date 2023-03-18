​У Окслейд-Чемберлена три варианта в АПЛ

Судя по всему, Алекс Окслейд-Чемберлен по завершению нынешнего сезона обретёт статус свободного агента. Действующий контракт 29-летнего полузащитника с «Ливерпулем» истекает летом.

Как сообщает Football Insider, Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в Премьер-лиге. Так, интерес к футболисту проявляют «Саутгемптон», «Брайтон» и «Лестер».

Стоит сказать, что Алекс Окслейд-Чемберлен начинал карьеру именно в «Саутгемптоне», воспитанником которого он является.

В сезоне 2022/2023 Окслейд-Чемберлен провёл за «Ливерпуль» 12 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол.