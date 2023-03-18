​Фирмино решил, где хочет играть

Недавно было объявлено о том, что нападающий Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по завершению нынешнего сезона. Контракт бразильца истекает, и подписать его летом можно будет бесплатно.

У Фирмино будет много предложений, в том числе экзотических – форвардом интересуются в Саудовской Аравии и МЛС. Впрочем, бразилец сообщил своему агенту о желании продолжить выступления в Европе. Об этом на своих страницах рассказывает Football Insider.

Ранее сообщалось, что Роберто Фирмино может оказаться в Серии А. Интерес к 31-летнему форварду якобы проявляют «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Фирмино пока отказывается вступать в переговоры с другими клубами