​Тен Хаг получит новый контракт даже при смене владельца «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» добился прогресса под руководством Эрика тен Хага, и клуб хочет наградить нидерландского специалиста новым контрактом. Этот процесс не зависит от возможной смены владельца английского клуба. Как сообщает Mirror, потенциальные новые владельцы поддерживают позицию нынешнего руководства по тен Хагу.

Действующий контракт Эрика тен Хага рассчитан до конца сезона 2024/2025. Под руководством нидерландца «красные дьяволы» одержали 32 победы при 6 ничьих и 7 поражениях.

Отметим, что недавно «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей под руководством тен Хага – кубок лиги.