Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг получит новый контракт даже при смене владельца «Манчестер Юнайтед»

18 Марта 2023 • 15:58 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» добился прогресса под руководством Эрика тен Хага, и клуб хочет наградить нидерландского специалиста новым контрактом. Этот процесс не зависит от возможной смены владельца английского клуба. Как сообщает Mirror, потенциальные новые владельцы поддерживают позицию нынешнего руководства по тен Хагу.

Действующий контракт Эрика тен Хага рассчитан до конца сезона 2024/2025. Под руководством нидерландца «красные дьяволы» одержали 32 победы при 6 ничьих и 7 поражениях.

Отметим, что недавно «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей под руководством тен Хага – кубок лиги.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.03.23 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
4.20 3.75 1.87
Видео
18.03.23 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Борнмут Борнмут
1.77 3.80 4.70
Видео
18.03.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Лидс Лидс
2.14 3.45 3.55
Видео
18.03.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Лестер Лестер
2.00 3.60 3.80
Видео
18.03.23 в 20:30
Челси Челси
Эвертон Эвертон
1.48 4.50 7.20
Видео
19.03.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.35 5.40 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
15:58 · Англия. Премьер-лига
Исак: «Приятно уйти на перерыв с двумя победами подряд»
15:58 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг получит новый контракт даже при смене владельца «Манчестер Юнайтед»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Виейра был уволен из «Кристал Пэлас», потому что не ругал игроков
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему опция выкупа исчезла из контракта Холанна слухи
14:16 · Англия. Премьер-лига
​Конте: «Я приводил Джулию Робертс в раздевалку» 1
14:07 · Англия. Премьер-лига
Эдди Хау: «Большая победа»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Божович рассказал о сорвавшемся трансфере Перишича в «Динамо»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Так проигрывать больнее всего»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Дембеле может сменить «Барселону» на английский топ-клуб
13:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил влияние Диаша на игру «Манчестер Сити»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Испанец, которого хотят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», выбрал «Арсенал»
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на игрока сборной Португалии
12:21 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» Гринвуд женится на девушке, обвинившей его в изнасиловании 1
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» — самые заинтересованные клубы в Осимхене
12:08 · Англия. Премьер-лига
Известна летняя трансферная цель «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем