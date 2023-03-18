В последние дни в прессе активно обсуждается ситуация с опцией выкупа, прописанной в контракте Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити». По данным авторитетного портала Goal, пункт о выкупе в трудовом соглашении Холанна был, но он активировался бы летом 2024 года в том случае, если бы Хосеп Гвардиола покинул должность главного тренера по завершению сезона 2022/2023. Поскольку испанский специалист продлил контракт, пункт о выкупе потерял силу.

Эрлинг Холанн провёл за «Манчестер Сити» 36 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.

«Манчестер Сити» в субботу проведёт кубковый матч против «Бёрнли».