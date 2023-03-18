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​Конте: «Я приводил Джулию Робертс в раздевалку»

18 Марта 2023 • 14:16 Комментировать (1)

Несколько дней назад Хосеп Гвардиола пошутил в ходе общения с журналистами. Тренер «Манчестер Сити» сказал, что он в любом случае останется неудачником, ведь Джулия Робертс – известная актриса – однажды в Манчестере пошла на матч «Юнайтед», а не на матч «Сити».  Оказывается, Джулия в Англии посещала не только «Олд Траффорд». Об этом рассказал рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Джулия Робертс приезжала к нам, когда я тренировал «Челси». Я даже приводил её в раздевалку. Хорошо, что такая важная персона, как Джулия Робертс, любит футбол!» - сказал Конте журналистам.

В субботу «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Саутгемптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Джулия Робертс
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Комментарии (1)
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Соломон
18 Марта 2023 в 14:46
Таки Джулик*-жулик, кого -то приметила, раз дело до раздевалки дошло. Может это снова Дж.Ти что-то замышлял в своем стиле?
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