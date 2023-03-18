​Конте: «Я приводил Джулию Робертс в раздевалку»

Несколько дней назад Хосеп Гвардиола пошутил в ходе общения с журналистами. Тренер «Манчестер Сити» сказал, что он в любом случае останется неудачником, ведь Джулия Робертс – известная актриса – однажды в Манчестере пошла на матч «Юнайтед», а не на матч «Сити». Оказывается, Джулия в Англии посещала не только «Олд Траффорд». Об этом рассказал рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Джулия Робертс приезжала к нам, когда я тренировал «Челси». Я даже приводил её в раздевалку. Хорошо, что такая важная персона, как Джулия Робертс, любит футбол!» - сказал Конте журналистам.

В субботу «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Саутгемптона».