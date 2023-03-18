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Дембеле может сменить «Барселону» на английский топ-клуб

18 Марта 2023 • 13:33 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Франции и каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

В услугах французского вингера заинтересованы три представителя Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасле» и лондонском «Челси». Сумма потенциального трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

Усман выступает за «Барселону» с 2017 года. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 18 поединков, отметившись пятью голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Барселона Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
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