Дембеле может сменить «Барселону» на английский топ-клуб

Атакующий полузащитник сборной Франции и каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

В услугах французского вингера заинтересованы три представителя Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасле» и лондонском «Челси». Сумма потенциального трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

Усман выступает за «Барселону» с 2017 года. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

В текущем сезоне Ла Лиги Дембеле провел 18 поединков, отметившись пятью голами и пятью ассистами.