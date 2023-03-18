Гвардиола оценил влияние Диаша на игру «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о влиянии португальского защитника Рубена Диаша на результаты команды. Испанский специалист похвалил игрока за лидерские качества.

«Диаш не просто играет, он полностью действует в интересах команды. Рубен обладает лидерскими качествами и способен решать многие проблемы. Его влияние очень серьезно, даже тогда, когда он не выходит на поле. Для нас очень важен его характер. Это делает его достойным быть капитаном», - приводит слова испанского тренера пресс-служба «горожан».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 25-летний португалец провел 19 матчей, в которых получил две желтые карточки.