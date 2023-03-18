Испанец, которого хотят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», выбрал «Арсенал»

20-летний футболист «Сельты» Габриэль Вейга, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

По информации Fichajes, перспективный испанский полузащитник желает присоединиться к лондонскому «Арсеналу». Вейга является давним поклонником этого клуба и мечтает надеть футболку «канониров». Позиция лондонцев по этому поводу пока неизвестна.

Вейга связан контрактом с «Сельтой» до лета 2026 года. Трансферный ценник Габриэля – десять миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 24 матча, забил восемь голов и отдал два ассиста.