«Арсенал» нацелился на игрока сборной Португалии

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Палинья может продолжить карьеру в другом английском коллективе. Согласно информации таблоида The Sun, в подписании 27-летнего португальского хавбека заинтересован «Арсенал». Летом «канониры» поспорят за игрока с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Палинья в прошлом году перешел в «Фулхэм» из лиссабонского «Спортинга» за 20 миллионов евро. Его нынешняя стоимость оценивается в 35 миллионов. Контракт португальца с «дачниками» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне АПЛ Палинья провел 24 поединка и отметился тремя забитыми мячами.