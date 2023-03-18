Игрок «Манчестер Юнайтед» Гринвуд женится на девушке, обвинившей его в изнасиловании

21-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд собирается сыграть свадьбу с девушкой, обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

Источник отмечает, что бракосочетание Гринвуда и Хэрриет Робсон состоится в ближайшем будущем. Мэйсон уже сообщил о своем намерении семье.

Зимой прошлого года футболист был арестован после того, как его возлюбленная в социальных сетях опубликовала снимки, заявив, что она подверглась насилию.

Гринвуда подозревали в изнасиловании, нападении и угрозах убийством. В феврале 2023 года с форварда сняли все обвинения. Несмотря на это, Мэйсон по-прежнему выведен из состава «МЮ».