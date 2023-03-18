Известна летняя трансферная цель «Арсенала»

Бывший хавбек «ПСЖ» Хави Симонс, ныне играющий в чемпионате Нидерландов за ПСВ, попал в сферу интересов очередного топ-клуба Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Побороться за 19-летнего игрока собирается лондонский «Арсенал». В подписании Симонса лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. В споре за Хави «Арсенал» столкнется с конкурентами в лице «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В нынешнем сезоне Эредивизии Симонс провел 25 поединков за клуб из Эйндховена, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и шесть результативных передач.