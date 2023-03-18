«Арсенал» повесил ценник на Тирни

В лондонском «Арсенале» определились с трансферной стоимостью защитника Кирана Тирни. Как информирует Caught Offside, лидер Премьер-лиги рассчитывает выручить с продажи 25-летнего шотландского латераля 35-40 миллионов фунтов

Ранее сообщалось об интересе к Кирану со стороны французского и итальянского клубов.

Контракт Тирни с «Арсеналом» рассчитан до середины 2026 года. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги защитник провел 18 поединков, не отметившись голевыми действиями.

После 27 туров чемпионата Англии лондонцы лидируют в турнирной таблице с 5-очковм отрывом от «Манчестер Сити».