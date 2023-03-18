«Арсенал» хочет купить звёздного полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар, так и не сумевший заиграть в «королевском» клубе, может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Челси».

Согласно информации Fichajes, в услугах 32-летнего бельгийского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» планируют провести переговоры по переходу игрока в летнее трансферное окно.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эден провел всего три поединка, не отметившись голевыми действиями.