Каррагер: «Ньюкасл» финиширует выше «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а сейчас футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о турнирных перспективах «Ньюкасла» в Премьер-лиге.

«Думаю, «Ньюкасл» финиширует выше «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». В этом плане не согласен с мнением Гари Невилла. «Шпоры» и «красные» очень нестабильны в этом сезоне. Вряд ли такое же случится с «Ньюкаслом». Даже когда они не побеждают, то все равно показывают отличную игру. В матче с «Сити» они имели шансы, но упустили их», - передает слова эксперта Sky Sports.

«Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 47 баллов.