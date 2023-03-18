Энрике проговорился о трансфере игрока «Баварии» в «Ливерпуль»

Экс-футболист «Ливерпуля» Хосе Энрике поведал о том, что хавбек сборной Нидерландов и мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх продолжит карьеру в мерсисайдском клубе.

«Райан станет игроком «Ливерпуля». Он уже ответил согласием. У нас с ним один агент, поэтому я в курсе. Недавно состоялась встреча в Англии, это игрок «Ливерпуля», - передает слова Энрике портал Goal.com.

Гравенберх перешел в «Баварию» из амстердамского «Аякса» летом прошлого года. Его трансфер обошелся немцам в 18,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 20-летний хавбек провел 15 матчей и получил одну желтую карточку.