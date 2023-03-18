Звёздный форвард АПЛ может усилить атаку «Реала»

Мадридский «Реал» по-прежнему находится в активном поиске нового центрального нападающего. По сведениям портала Goal.com, в шорт-листе «королевского» клуба, кроме Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе, находится звезда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Боссы английского клуба готовы продать лидера команды, если получат от испанской стороны выгодное предложение. Контракт 29-летнего нападающего со «шпорами» истекает летом следующего года. Его трансферный ценник – 90 миллионов евро.

В Мадриде пока присматриваются к Кейну и наблюдают за ситуацией с его контрактом.

В нынешнем сезоне АПЛ Кейн сыграл 27 поединков, отметившись 20 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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