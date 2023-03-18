Венгер: «Мы хотим создать новых Месси и Мбаппе, но главное - дать шанс каждому ребёнку в мире»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о взращивании новых звезд в футболе.

«Общество несет ответственность за то, чтобы каждый талантливый ребенок имел свой шанс на футбольное образование. Безусловно, мы стремимся создать новых Мбаппе и Месси, однако самое главное - предоставить шанс любому ребенку в мире», - передает слова французского специалиста пресс-служба ФИФА.

Месси и Мбаппе вместе выступают за французский «ПСЖ». Оба игрока могут в будущем покинуть парижский гранд. Лионеля сватают в каталонскую «Барселону», а Килиана – в мадридский «Реал».