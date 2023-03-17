​На Кварацхелию появился неожиданный претендент в АПЛ

Хвича Кварацхелия проводит только первый сезон в «Наполи», но он уже регулярно становится героем трансферных слухов. Так, слухи связывают 22-летнего грузина с «Реалом» и «Манчестер Сити». Впрочем, за ситуацией Кварацхелии следит ещё один клуб Премьер-лиги – «Ньюкасл». Об этом рассказывает Football Insider.

Отмечается, что «Ньюкасл» будет готов побороться за Хвичу Кварацхелию в случае попадания в Лигу чемпионов.

В то же время «Наполи» хотел бы заключить с Кварацхелией новый контракт. Футболист рассчитывает на то, что в соглашении будет прописан пункт о его возможном выкупе.

За «Наполи» Хвича Кварацхелия провёл 29 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 15 голевых передач.