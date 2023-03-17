«Челси» готов поддержать полузащитника Н’Голо Канте. Несмотря на проблемы с травмами, лондонский клуб предлагает французу достаточно долгий контракт – на два сезона с опцией продления ещё на один год. Стороны близки к соглашению, о чём рассказывает таблоид The Sun.

В конце марта Н’Голо Канте отпразднует свой 32-й день рождения. Действующий контракт француза рассчитан до конца нынешнего сезона.

В «Челси» Н’Голо Канте перебрался летом 2016 года из «Лестера». С тех пор французский полузащитник провёл за «пенсионеров» 262 матча, в которых забил 13 голов и отдал 15 результативных передач на партнёров.