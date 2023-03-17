Грилиш - Беллингему: «Переходи в «Манчестер Сити»

Хавбек сборной Англии и «Манчестер Сити» Джек Грилиш посредством социальных сетей обратился к соотечественнику Джуду Беллингему, ныне выступающему за дортмундскую «Боруссию».

«Пожалуйста, переходи в «Манчестер Сити», - оставил сообщение Грилиш.

Интерес к Беллингему, кроме «Манчестер Сити», проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 19-летний англичанин принял участие в 33 поединках, в которых отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Трансферная стоимость Джуда оценивается в 110 миллионов евро.