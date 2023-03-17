Фати предложен «Манчестер Юнайтед» и ещё трём клубам АПЛ

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может сменить испанскую Ла Лигу на Английскую премьер-лигу.
Согласно сообщениям журналистов Mundo Deportivo, агент игрока Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента четырем представителям АПЛ. Среди потенциальных работодателей форварда фигурируют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл».
Ансу выступает за первую команду «сине-гранатовых» с сентября 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Trabsfermarkt оценивают стоимость 20-летнего игрока в 50 миллионов евро.
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