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Денис Попов: «Спортинг» просто красавцы, а у «Арсенала» нет такого арсенала, как у «Манчестер Сити» эксклюзив

17 Марта 2023 • 12:43 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги поражения лондонского «Арсенала» в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы от лиссабонского «Спортинга» в серии пенальти.

- С одной стороны, в «Арсенале», конечно, расстроились вылету из еврокубков, потому что сейчас они находятся в неплохой форме, этот сезон для них удачно складывающийся. Но я думаю, что команда всё равно морально подустала, потому как постоянно под давлением. Забраться наверх легче, чем удержаться там. Мы видим, что сейчас «Манчестер Сити» набрал ход в АПЛ, обыграл как раз «Арсенал». И это на них давит. Плюс в любом случае у «Арсенала» нет такого арсенала, как у «Сити». Тут же «Челси» укрепился и так далее. Поэтому тяжело сразу на нескольких фронтах держать такую интенсивность. Да, расстроились в «Арсенале», и жалко, что они не прошли дальше в Лиге Европы, но теперь у них больше шансов сосредоточиться и удержаться на первом месте в чемпионате.

Ну а «Спортинг» просто красавцы, просто! Я думаю, и «Арсенал» не был готов к такой с хорошей стороны прыти от «Спортинга». Они вообще не отбивались, играли грамотно и мощно, держали единоборства. Это всё несмотря на поддержку стадиона, а мы знаем, как в Англии болеют за своих. Забили сумасшедший гол – о чём мы и говорим, что это современные тенденции футбола. Вратарь сейчас очень много играет ногами, высоко поднимается, даже выходит за линию штрафной, играет как центральный защитник. «Спортинг» здесь за такое и наказал Рэмсдейла. Но тут надо отдать должное и Педру Гонсалвешу. То есть надо обладать и игровым мышлением, и быстрым принятием решений, и техникой исполнения. В такой ситуации есть лимит времени, было такое пространство – молодец.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Апл Чемпионат Англии Денис Попов
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