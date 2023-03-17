Немецкий топ-игрок выбрал «Арсенал»

26-летний немецкий полузащитник Юлиан Брандт, выступающий за дортмундскую «Боруссию», хотел бы продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации Todefichajes, футболист планирует присоединиться к лондонскому «Арсеналу» в летнее трансферное окно.

«Канониры», в свою очередь, также заинтересованы в услугах хавбека. Контракт Юлиана с «Боруссией» рассчитан до середины 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Брандт провел 23 поединка, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.