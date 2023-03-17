Топ-игрок «Манчестер Сити» хочет перейти в «Барселону»

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган решил сменить «Манчестер Сити» на каталонскую «Барселону». Ради перехода в стан «сине-гранатовых» 32-летний хавбек готов пойти на сокращение заработной платы, рапортует AS.

По данным источника, руководство каталонского гранда собирается предложить Илкаю контракт на три года. Гюндоган может присоединиться к «Барселоне» на правах свободного агента, поскольку его соглашение с «Ман Сити» истекает грядущим летом.

Немец защищает цвета «горожан» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии хавбек провел 24 матча, отметившись тремя голами и тремя ассистами.