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Топ-игрок «Манчестер Сити» хочет перейти в «Барселону»

17 Марта 2023 • 10:30 Комментировать

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган решил сменить «Манчестер Сити» на каталонскую «Барселону». Ради перехода в стан «сине-гранатовых» 32-летний хавбек готов пойти на сокращение заработной платы, рапортует AS.

По данным источника, руководство каталонского гранда собирается предложить Илкаю контракт на три года. Гюндоган может присоединиться к «Барселоне» на правах свободного агента, поскольку его соглашение с «Ман Сити» истекает грядущим летом.

Немец защищает цвета «горожан» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии хавбек провел 24 матча, отметившись тремя голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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