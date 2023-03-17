Гвардиола хочет усилить «Манчестер Сити» чемпионом мира

Полузащитник сборной Аргентины и «Брайтона» Алексис Макаллистер по-прежнему является трансферной целью «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты Tyc Sports.

По обновленной информации источника, в трансфере аргентинца лично заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанский специалист недавно связывался с Алексисом по телефону, дабы убедить его присоединиться к «горожанам». В свою очередь Макаллистер рассчитывает перейти в топ-клуб летом, но пока не определился с окончательным выбором.

24-летний южноамериканец выступает за «чаек» с января 2019 года. Его контракт истекает в 2025 году, а трансферная стоимость оценивается в 42 миллиона евро.