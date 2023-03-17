Рэшфорд побил бомбардирское достижение Роналду

В рамках 1/8 финала Лиги Европы состоялся ответный поединок между севильским «Бетисом» и «Манчестер Юнайтед». Победу с минимальным счетом 1:0 отпраздновали «красные дьяволы». Автором единственного забитого мяча стал нападающий Маркус Рэшфорд.

Благодаря этому мячу 25-летний англичанин обошел экс-форварда манкунианцев Криштиану Роналду по числу забитых мячей в еврокубках за команду из Манчестера. Этот гол стал для Маркуса 25-м за «МЮ», в то время как 38-летний португалец остановился на отметке в 24 мяча.

В нынешнем сезоне Рэшфорд принял участие в 43 поединках за «Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал девять результативных передач.