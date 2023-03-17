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Легенда «Манчестер Юнайтед» назвал идеального нападающего для команды

17 Марта 2023 • 08:36 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз рассказал, какого нападающего нужно подписать «красным дьяволам».

«Кейн? Сомневаюсь, что Гарри уйдет из «Тоттенхэма». Трансфер Осимхена? Это отличный нападающий, но он больше подходит под стиль «Челси». Как мне кажется, для «Манчестер Юнайтед» самым лучшим вариантом является Лаутаро Мартинес», - передает слова Скоулза BT Sport.

Ранее сообщалось, что «МЮ» собирается купить нового центрфорварда в летнее трансферное окно.

Контракт Мартинеса с «нерадзурри» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Лаутаро Мартинес
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