«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят купить испанского полузащитника

Хавбек «Сельты» Габриэль Вейга может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги. Как стало известно ESPN, заинтересованность в переходе 20-летнего футболиста проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба собираются подписать перспективного испанца в летнее трансферное окно.

Вейга связан контрактными обязательствами с клубом из Виго до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Габриэль провел 24 поединка, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Вейге со стороны мадридского «Реала».