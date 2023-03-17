Поттер: «Челси» постарается выиграть чёртову Лигу чемпионов»

Рулевой лондонского «Челси» Грэм Поттер заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Настраиваемся на «Эвертон». Но перед этим мы посмотрим жеребьевку. Попробуем выиграть эту чертову Лигу чемпионов», - поведал специалист во время клубного собрания.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» одолел по сумме двух матчей дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0).

Жеребьевка четвертьфинальной стадии турнира состоится сегодня, 17 марта. Начало запланировано в 14:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом престижного турнира является мадридский «Реал».