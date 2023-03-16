​«Манчестер Юнайтед» нацелился на чемпиона мира

«Манчестер Юнайтед» работает над вариантами по усилению своего состава. Как сообщает Todofichajes, «красные дьяволы» нацелились на полузащитника Гидо Родригеса из «Бетиса». Испанский клуб будет готов продать 28-летнего футболиста за 30-35 миллионов евро.

Стоит сказать, что Гидо Родригес в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. При этом на мундиале в Катаре полузащитник поучаствовал только в одном из матчей – против Мексики на групповой стадии (отыграл 57 минут).

За «Бетис» Гидо Родригес провёл 130 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных паса на партнёров.