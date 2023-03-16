В прессе появилась информация о желании «Манчестер Юнайтед» включиться в гонку за полузащитником «Боруссии» Джудом Беллингемом. В своём материале The Telegraph отмечает, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень высоко ценит 19-летнего футболиста. Так, нидерландский специалист считает Беллингема «талантом поколения» и видит в нём будущего капитана «Манчестер Юнайтед».

«Красным дьяволам» будет непросто выиграть гонку за Джудом Беллингемом. Видеть этого футболиста в своих рядах очень хотят «Ливерпуль» и «Реал».

Ранее сообщалось, что минимальная трансферная стоимость Джуда Беллингема составит 125 миллионов евро.