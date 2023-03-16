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​Тен Хаг видит в Беллингеме будущего капитана «Манчестер Юнайтед» слухи

16 Марта 2023 • 17:33 Комментировать

В прессе появилась информация о желании «Манчестер Юнайтед» включиться в гонку за полузащитником «Боруссии» Джудом Беллингемом. В своём материале The Telegraph отмечает, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень высоко ценит 19-летнего футболиста. Так, нидерландский специалист считает Беллингема «талантом поколения» и видит в нём будущего капитана «Манчестер Юнайтед».

«Красным дьяволам» будет непросто выиграть гонку за Джудом Беллингемом. Видеть этого футболиста в своих рядах очень хотят «Ливерпуль» и «Реал».

Ранее сообщалось, что минимальная трансферная стоимость Джуда Беллингема составит 125 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Эрик тен Хаг Джуд Беллингем
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