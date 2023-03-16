Появилась интересная информация о контракте Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити». Когда норвежец подписывал трудовое соглашение с «горожанами», в нём была прописана опция возможного выкупа игрока летом 2024 года за 200 миллионов евро. При этом в пункте было указано, что если Хосеп Гвардиола продлит контракт, то опция выкупа вступает в силу не в 2024, а в 2025 году. Обо всём этом было рассказано в эфире Catalunya Radio.

Если информация правдива, то речь идёт о серьёзном ударе по «Реалу». Мадридский клуб очень хочет подписать Эрлинга Холанна, но сделать это в ближайшие годы из-за изменения в контракте игрока будет гораздо сложнее.

Эрлингу Холанну 22 года. В сезоне 2022/2023 он забил 39 голов в 36 матчах.