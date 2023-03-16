​«Барселона» отказалась от Канселу – названа причина

«Барселона» отказалась от идеи с подписанием защитника Жоау Канселу. Как сообщает Todofichajes, по итогам встречи с агентом Жорже Мендешем руководители каталонского клуба приняли решение не бороться за игрока. Главная причина – высокие финансовые требования Канселу.

Теперь «Барселона» будет рассматривать других кандидатов на усиление позиции правого защитника. Главному тренеру каталонской команды Хави очень нравится Хуан Фойт из «Вильярреала».

Жоау Канселу сейчас выступает за «Баварию» в аренде. Права на 28-летнего португальца принадлежат «Манчестер Сити».