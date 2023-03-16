​Осимхену задали вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен получил вопрос о своём возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, что готовит будущее. Думаю, я на правильном пути. В конце сезона мы сядем с моими агентами и всё обсудим. Также я буду вести переговоры с клубом. Я невероятно благодарен «Наполи». Вместе мы найдём хорошее решение», - рассказал Осимхен Sport1.

В сезоне 2022/2023 Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 28 матчей. В них 24-летний нападающий забил 23 гола и отдал пять результативных передач на партнёров.

Напомним, что накануне «Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.