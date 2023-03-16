​«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля»

«Реал» строит планы по усилению своего состава. Как сообщает Todofichajes, мадридцы положили глаз на звёздного защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, чья оценочная трансферная стоимость по версии портала transfermarkt составляет 70 миллионов евро.

Отмечается, что «Реалу» будет сложно осуществить трансфер Александер-Арнольда, поскольку он является одной из ключевых фигур в команде Юргена Клоппа. Более того, «Ливерпуль» хочет продлить контракт с 24-летним футболистом до средины 2028 года. Действующий трудовой договор рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Стоит сказать, что Трент Александер-Арнольд является воспитанником академии «Ливерпуля».