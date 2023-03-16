Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля»

16 Марта 2023 • 14:09 Комментировать

«Реал» строит планы по усилению своего состава. Как сообщает Todofichajes, мадридцы положили глаз на звёздного защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, чья оценочная трансферная стоимость по версии портала transfermarkt составляет 70 миллионов евро.

Отмечается, что «Реалу» будет сложно осуществить трансфер Александер-Арнольда, поскольку он является одной из ключевых фигур в команде Юргена Клоппа. Более того, «Ливерпуль» хочет продлить контракт с 24-летним футболистом до средины 2028 года. Действующий трудовой договор рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Стоит сказать, что Трент Александер-Арнольд является воспитанником академии «Ливерпуля».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
15:10 · Англия. Премьер-лига
​Осимхену задали вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Холанна с «Манчестер Сити»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Поттер рассматривает трёх вратарей на роль первого номера в «Челси»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Андреас Перейра: «Я знаю Рэшфорда очень давно, он отличный парень»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас должен вернуться на поле в матче против «Манчестер Сити»
14:25 · Англия. Премьер-лига
Анри: «На месте «Манчестер Юнайтед» я бы подписал Кейна»
14:16 · Англия. Премьер-лига
Альварес продлил контракт с «Манчестер Сити»
14:05 · Англия. Премьер-лига
Байчетич выбыл из строя до конца сезона
14:05 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес: «Я был тронут, когда услышал, как болельщики «Манчестер Юнайтед» скандируют моё имя» 1
13:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл замену Влаховичу в АПЛ
13:57 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы должны постепенно возвращать Жезуса в лучшую форму»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Аренда Канселу может обойтись «Барселоне» в 20 миллионов евро
13:42 · Англия. Премьер-лига
Хау хочет видеть Галлахера в «Ньюкасле»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Холанн - совершенный футболист, у него божий дар»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал клубы, которым больше всех нужен Осимхен
Все новости
Рекомендуем