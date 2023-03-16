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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» нашёл замену Влаховичу в АПЛ

16 Марта 2023 • 13:59 Комментировать

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может вернуться в итальянский чемпионат, где ранее выступал за «Сассуоло». 24-летний футболист попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, «старая синьора» сделает предложение Скамакке, если команду покинет центрфорвард Душан Влахович. Ранее сообщалось, что серб может сменить клубную прописку по завершении сезона.

В этом сезоне чемпионата Англии Скамакка провел за «молотобойцев» 16 матчей и забил три мяча. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вест Хэм Душан Влахович Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
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