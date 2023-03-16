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«Манчестер Юнайтед» запланировал трансфер экс-игрока «ПСЖ»

16 Марта 2023 • 12:02 Комментировать

Бывший футболист «ПСЖ» Хави Симонс, который в нынешнем сезоне выступает за ПСВ, может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиге. По данным Todofichajes, в подписании 19-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» могут предпринять попытку приобрести игрока в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Симонса в 18 миллионов евро. Срок контракта Хави с клубом из Эйндховена рассчитан до середины 2027 года.

В сезоне-2022/2023 полузащитник поучаствовал в 25 матчах чемпионата Нидерландов, записав на свой счет 12 забитых мячей и шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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