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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Томас Франк: «Сыграли очень продуктивно»

16 Марта 2023 • 10:22 Комментировать
Саутгемптон
0:2
Брентфорд
окончен

В отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Саутгемптон» уступил в домашней игре «Брентфорду», пропустив два безответных мяча. Наставник «Брентфорда» Томас Франк похвалил своих подопечных, он считает, что они выдали интенсивный футбол и создали много возможностей для взятия ворот.

- Я думаю, что мы сыграли очень хорошо, интенсивно, создав много возможностей для взятия ворот. В этом матче важно было взять свое, то есть три очка. Детали - это уже второстепенное. «Саутгемптон» сражается за спасение, и, надо сказать, они - опасный соперник, - цитирует слова Франка BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Брентфорд» примет в домашней игре «Лестер». 

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд ​Томас Франк
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