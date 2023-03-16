​Томас Франк: «Сыграли очень продуктивно»

В отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Саутгемптон» уступил в домашней игре «Брентфорду», пропустив два безответных мяча. Наставник «Брентфорда» Томас Франк похвалил своих подопечных, он считает, что они выдали интенсивный футбол и создали много возможностей для взятия ворот.

- Я думаю, что мы сыграли очень хорошо, интенсивно, создав много возможностей для взятия ворот. В этом матче важно было взять свое, то есть три очка. Детали - это уже второстепенное. «Саутгемптон» сражается за спасение, и, надо сказать, они - опасный соперник, - цитирует слова Франка BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Брентфорд» примет в домашней игре «Лестер».