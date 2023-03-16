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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд высказался о кризисе ван Дейка

16 Марта 2023 • 10:15 Комментировать

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о не самой удачной игре нидерландца Виргила ван Дейка, выступающего за «Ливерпуль».

«В карьере иногда бывают этапы, когда что-то движется не так. Вы просто вспомните великих центральных защитников – Видича, Кэмпбелла, Терри, Стама. У этих парней не было перерывов в сезоне. Но еще важна актуальная форма команды, за которую ты играешь. Если команда хороша, то и вы будете в ней на высоте», - цитирует Фердинанда Mirror.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии ван Дейк провел 22 поединка, в которых забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рио Фердинанд Виргил Ван Дейк
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