Фердинанд высказался о кризисе ван Дейка

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о не самой удачной игре нидерландца Виргила ван Дейка, выступающего за «Ливерпуль».

«В карьере иногда бывают этапы, когда что-то движется не так. Вы просто вспомните великих центральных защитников – Видича, Кэмпбелла, Терри, Стама. У этих парней не было перерывов в сезоне. Но еще важна актуальная форма команды, за которую ты играешь. Если команда хороша, то и вы будете в ней на высоте», - цитирует Фердинанда Mirror.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии ван Дейк провел 22 поединка, в которых забил три гола.