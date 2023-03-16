Селлес: «Один неудачный матч не меняет ситуацию»

В отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Саутгемптон» уступил в домашней игре «Брентфорду», пропустив два безответных мяча. Наставник «святых» Рубен Селлес прокомментировал события матча, он заявил, что один неудачный матч не меняет ситуацию для его команды.

- Во многих аспектах мы провели хороший матч. Особенно в начале. Мы постарались показать свою игру. Но нам не удались окончания таймов - и первого, и второго. Я думаю, что один матч не меняет всю ситуацию, мы все равно прогрессируем, - цитирует слова Селлеса BBC Sport.

В следующем туре «Саутгемптон» встретится с «Тоттенхэмом».