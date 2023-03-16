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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» нацелился на трансферную цель «Арсенала»

16 Марта 2023 • 09:41 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт пользуется спросом в Английской премьер-лиге. По сообщениям портала Goal.com, еще одним претендентом на игрока является лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» рассчитывают подписать игрока в летнее трансферное окно.

Главным конкурентом «Тоттенхэма» в борьбе за хавбека считается другой представитель Премьер-лиги – «Арсенал». В свою очередь «Боруссия» не желает отпускать Юлиана и хочет сохранить его в команде.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 32 поединках во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Юлиан Брандт трансферы футбола - лето 2023
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