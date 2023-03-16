Виейра: «Переживаем трудный период»

В отложенном матче восьмого тура английского чемпионата «Брайтон» встречался с «Кристал Пэлас», сумев победить с минимальным счетом. Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал события матча, он считает, что его команда проходит через непростой период.

- Мы начали игру очень хорошо. Дисциплинированно, в меру агрессивно, в борьбе за мяч. Были шансы, но мы не забили. Команда переживает непростой период. Нам надо понимать, что шансы надо реализовывать лучше, нельзя транжирить, - цитирует слова Виейра Sky Sports.

В следующем туе «Кристал Пэлас» сыграет на выезде с «Арсеналом».