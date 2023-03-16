«Челси» хочет купить двух игроков с общей стоимостью 130 млн евро

Лондонский «Челси» обозначил две трансферные цели на лето. По сообщениям Football Transfers, в поле зрения руководства «пенсионеров» по-прежнему находится полузащитник сборной Англии и «Вест Хэма» Деклан Райс. Стоимость потенциального перехода оценивается в 112 миллионов евро.

Второй целью «синих», по данным Fichajes, является полузащитник ПСВ Хави Симмонс. В подписании игрока ПСВ лично заинтересован новый владелец «Челси» Тобб Бёли. Ценник футболиста – 18 миллионов евро.

«Челси» неудачно выступает в нынешнем сезоне АПЛ, занимая лишь десятое место. В Лиге чемпионов команда прошла в ¼ финала, победив по сумме двух матчей «Боруссию».