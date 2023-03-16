Де Дзерби: «Игроки верят в наш стиль»

В отложенном матче восьмого тура английского чемпионата «Брайтон» встречался с «Кристал Пэлас», сумев победить с минимальным счетом. Наставник «чаек» Роберто де Дзерби заявил, что ему импонирует, как игроки относятся к его игровым идеям и демонстрируют этот стиль на поле.

- Первые 15 минут были сложными. Но к середине первого тайма мы начали показывать свой футбол. Самое важное - фаны и игроки понимают наш стиль, для Англии он необычен. И, хотя мы не сыграли лучший свой матч, все-таки смогли выиграть, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Манчестер Юнайтед».