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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Дзерби: «Игроки верят в наш стиль»

16 Марта 2023 • 08:41 Комментировать
Брайтон
1:0
Кристал Пэлас
окончен

В отложенном матче восьмого тура английского чемпионата «Брайтон» встречался с «Кристал Пэлас», сумев победить с минимальным счетом. Наставник «чаек» Роберто де Дзерби заявил, что ему импонирует, как игроки относятся к его игровым идеям и демонстрируют этот стиль на поле.

- Первые 15 минут были сложными. Но к середине первого тайма мы начали показывать свой футбол. Самое важное - фаны и игроки понимают наш стиль, для Англии он необычен. И, хотя мы не сыграли лучший свой матч, все-таки смогли выиграть, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Манчестер Юнайтед». 

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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