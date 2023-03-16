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​«Ньюкасл» хочет купить топ-форварда за 100 млн евро слухи

16 Марта 2023 • 01:43 Комментировать

В летнее трансферное окно «Ньюкасл», чьи финансовые возможности резко выросли после смены владельцев, может осуществить крупный трансфер. «Сороки» хотят подписать центрального нападающего и, как сообщает Todofichajes, нацелились на Душана Влаховича из «Ювентуса».

Отмечается, что «Ньюкасл» готовит на трансфер Душана Влаховича 100 миллионов евро. «Ювентус» может быть вынужден продать форварда из-за своего непростого финансового положения.

Душану Влаховичу 23 года. В сезоне 2022/2023 сербский нападающий провёл за «Ювентус» 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевых паса на партнёров.  

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Ньюкасл Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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