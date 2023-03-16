«Саутгемптон» установил личный рекорд в игре против «Брентфорда»

В отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Саутгемптон» уступил в домашней игре «Брентфорду», пропустив два безответных мяча. Однако при этом «святые», надо отдать им должное, старались показывать футбол - за всю игру футболисты команды совершили 536 передач, что является лучшим достижением команды в текущем сезоне.

Свой следующий матч «Саутгемптон» проведет уже через три дня, в субботу, и это будет снова в домашних стенах - но уже против «Тоттенхэма». Поединок со «шпорами» состоится восемнадцатого марта в рамках двадцать восьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги.