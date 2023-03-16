Айвен Тони: «Будем догонять «Арсенал»!

В отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Саутгемптон» уступил в домашней игре «Брентфорду», пропустив два безответных мяча. Первый из них записал на свой счет главный нападающий «Брентфорда» Айвен Тони, который поделился после игры своими ощущениями и выразил крайне амбициозную надежду настичь лондонский «Арсенал»:

- Мы сыграли против достаточно сильного соперника. Вернуться на победный путь после поражения очень приятно. Я забил, оказавшись в нужное время в нужном месте, это важно для нападающего. Надеюсь, мы достанем «Арсенал», - пошутил в конце Тони, слова которого цитирует BBC Sport.